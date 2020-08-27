هدى المفتي بطلة مسلسل "تحقيق" من 13 حلقة على watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة هدى المفتي، على بطولة مسلسل "تحقيق"، الذي انطلق تصويره الأيام الماضية.

يشارك في بطولة المسلسل: أحمد مالك وخالد أنور وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية.

يُذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد، كما انتهت من تصوير فيلم "ديدو" مع: كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.

وفي الدراما التليفزيونية، شاركت هدى المفتي في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذي عرض في شهر رمضان 2020، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.