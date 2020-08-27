بسبب كورونا… بوغبا خارج تشكيلة فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 07:33 مساءً - بسبب كورونا استبعد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا من تشكيلة المنتخب الفرنسي، بحسب ما كشف مدرب “الديوك” ديدييه ديشان، لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الاوروبية.

وحل ادواردو كامافينغا (17 عاماً) لاعب وسط رين بدلاً من بوغبا في التشكيلة الرسمية لينضم الى المنتخب للمرة الاولى في مسيرته شأنه في ذلك شأن لاعب وسط ليون حسام عوار ومدافع لايبزيغ الألماني دايوت اوباميكانو.

وقال ديشان: “للأسف، خضع بوغبا لفحص جاءت نتيجته ايجابية صباح اليوم، قمت باستبداله بكامافينغا”.

وعلق ديشان على استدعاء رابيو مجدداً، بقوله: “لقد استعاد مستوى جيد جدا. لا نستطيع العودة الى الوراء، انا لست من الاشخاص الذين يتخذون قرارات راديكالية. لقد بقي متاحا لكي يتم استدعاؤه الى صفوف المنتخب”.

وشكلت عودة ادريان رابيو مفاجأة بعد قرار اللاعب قبل مونديال روسيا 2018، بعدم قبوله التواجد على لائحة اللاعبين البدلاء للتشكيلة الرسمية، في حال تعرض احد زملائه للاصابة.

وخاض رابيو آخر مباراة مع فرنسا في 27 آذار 2018.

أما آخر مباراة لمنتخب فرنسا، فكانت في 17 تشرين الثاني ضد البانيا (2-0) قبل توقف النشاط الكروي اعتبارا من آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وتلتقي فرنسا مع السويد في سولنا (إحدى ضواحي ستوكهولم)، ثم تستضيف كرواتيا في استاد دو فرانس.

وفي ما يأتي التشكيلة الرسمية:

حراس المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، مايك مانيان (ليل)، ستيف مانداندا (مرسيليا)

الدفاع: لوكا دين (إيفرتون الإنكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، بريسنل كيمبيبي (سان جيرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الاسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الاسباني)، دايوت اوباميكانو (لايبزيغ الالماني)، رافايل فاران (ريال مدريد)

الوسط: ادواردو كامافينغا (رين)، نغولو كانتي (تشيلسي الانكليزي)، ستيفن نزونزي (رين)، ادريان رابيو (جوفنتوس الايطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الإنكليزي).

الهجوم: حسام عوار (ليون)، وسام بن يدر (موناكو)، اوليفييه جيرو (تشيلسي الانكليزي)، انطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان ايكوني (ليل)، انطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيليان مبابي (سان جيرمان).