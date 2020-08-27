تراند اليوم : محمد إمام ينشر صورة مع عائلة الـ” أمام ” – اتفرج

استعاد الفنان محمد إمام ذكرياته مع والده الفنان عادل إمام، وشقيقه رامي وشقيقته سارة.

نشر إمام عبر حسابه على Instagram، صورة جمعتهم سويا، وظهر خلالها طفلا رضيعا يقبله أخويه الأكبر سارة ورامي، ليعلق كاتبا: “مش عارف إخواتي كانوا عاملين فيا كده ليه؟!”.

ومن المقرر أن يخوض الفنان محمد إمام موسم دراما رمضان المقبل 2021 بمسلسل جديد بعنوان “الملك”، والذي أعلن عنه مؤخرا.

كتب إمام عبر حسابه بتطبيق Instagram: “كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي #هوجان..لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. ——{ #الملك }—— رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله ..إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي”.