تراند اليوم : بالصور – نجل الساحر محمود عبد العزيز ينجو من الموت بأعجوبة

نجا الفنان محمد محمود عبد العزيز من حادث سير، مساء أمس و كشف عبد العزيز عن تفاصيل ما حدث معه، ونشر عبر حسابه على Instagram صورة لسيارته خلال إصلاحها.

أوضح أنه خلال قيادته للسيارة حدث قطع مفاجئ في “الكاوتش” الأمامي وكادت أن تنقلب به السيارة، لولا ستر الله.

ووجه محمد محمود عبد العزيز الشكر لأصدقائه ممن قدموا له المساعدة.

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مشاركته في مسلسل “قيد عائلي” بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح ‏عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء ‏وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة‎.‎