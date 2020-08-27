تراند اليوم : تدريبات شاقة لأحمد العوضى إستعداداً لرمضان 2021 – اتفرج

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله أثناء التدريب على الملاكمة استعدادا لخوض تجربة فنية جديدة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقاً “هذه لعبتى، لا تتحدانى”.

وسرعان ما حصد الفيديو على عدد كبير من المشاهدات والتعليقات خلال دقائق من نشره، وكان من أول المعلقين على الفيديو الفنان محمد عبد الرحمن، الذى كتب مازحاً “خليها على الله”.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.