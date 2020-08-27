تراند اليوم : هاني شاكر بيحارب حفلات مطربي المهرجانات في تونس

أعلن الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف حفلات مطربي المهرجات في تونس، بعد تدخل الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

أوضح عبد الباقي أن هاني تواصل مع مسئولي نقابة الموسيقيين التونسية هاتفيا، من أجل وقف الحفلات التي كان المقرر إقامتها في تونس لمطربى المهرجانات، مشيرا إلى نقابة الموسيقيين في تونس استجابت للطلب نقابة الموسيقيين المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على هوية الفن المصرى وصورته أمام العالم أجمع ومواجهة الإسفاف بكل أشكاله.

كانت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قد قررت فى اجتماعها الأخير ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎

واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هانى شاكر نقيب ‏المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، ‏مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، وأشارت النقابة إلى أن ‏أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة فى الاختيار‎.‎

يشار إلى أن عمر كمال وحسن شاكوش يتواجدان في تونس لإحياء حفل غنائي هناك، لكن تم إلغاء الحفل بعد مكالمة الفنان هاني شاكر.