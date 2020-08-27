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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يقدم شخصية الملك أحمس في في رمضان القادم والان مع التفاصيل
الخميس 27 أغسطس 2020
وقع عمرو يوسف مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما على مسلسل "الملك" لتقديمه في السباق الرمضاني المقبل، ويقدم عمرو في المسلسل شخصية أحمس طارد الهكسوس .
والمسلسل مأخوذ عن رواية نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب ومن إخراج حسين المنباوي.
وبحسب اي تي بالعربي، قال المنتج تامر مرتضى ممثلاً عن شركة أروما في بيان صحفي له، إن مسلسل "كفاح طيبة"، سيكون أحد أضخم وأهم إنتاجات شركتي سينرجي وأروما لموسم رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات .
وأضاف أن العمل يتناول قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، مضيفاً أن هذا المسلسل سيكون أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي، وتم التعاقد مع مهندس الديكور محمد عطية، والستايلست مونيا فتح الباب، لبدء التجهيز للعمل من ديكور وملابس، وكذلك الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه
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