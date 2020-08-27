ماديسون بير: ألبومي حررني من أفكاري الانتحارية

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية ماديسون بير، بمرور عام على شفائها من اضطراب الشخصية الحدية، والذي يدفع إلى الانتحار وإيذاء النفس.

وقالت بير 21 عاماً، عبر حسابها على إنستغرام: «مرَّ عام على شفائي من إيذاء نفسي، لم أكن أتخيل بعد معاناة ومعركة طويلة وشاقة أن يأتي اليوم الذي أفخر فيه بتحقيق هذا الإنجاز».

وأضافت: «لم يكن يعلم أحد من حولي معاناتي، حيث أخفيت ألمي وإيذائي لنفسي عن العالم»، ناصحة من يعاني أعراض اضطراب الشخصية الحدية أن يبوح بالأمر لمن حوله، وأن يكافح لأجل الشفاء الممكن، على حد وصفها.

وذكرت بير أنها شخصت بالإصابة في 2019، بينما كانت تسجل ألبومها Life Support، قائلة: «كنت في مكان مظلم حيث الأفكار الانتحارية تتملكني مع رغبتي في الموت، وسط بكائي بالساعات بينما أسجل أغاني ألبومي في الاستديو والاكتئاب يزورني من كل جانب»، منوهة بفضل فريقها الذي كان داعماً لها في الأوقات الصعبة.

وتابعت: «بينما كنت أسجل ألبومي كانت رغبتي في مفارقة الدنيا، ما جعلني أطلق عليه Life Support، لأنه أبقاني على قيد الحياة، بعدما ساعدني على اكتشاف ذاتي من جديد، فخلق بداخلي الشغف والعاطفة وسبباً مهماً لمعانقة الحياة مجدداً».