وثائقيات عن مايكل جوردان وبروس لي بتوقيع ديزني

متابعة بتجـــــــــــرد: أضافت شركة ديزني محتوى رياضياً جديداً لخدمة البث المستمر ESPN Player، ويتنوع هذا المحتوى بين أفلام وثائقية وبرامج وأحداث رياضية جماعية مختلفة.

وتقدم خدمة ESPN Player أكثر من 400 فيلم وثائقي وفيلم طويل، بما في ذلك فيلم “Be Water” من إخراج باو نغوين، الذي يحكي قصة رائد الفنون القتالية وأيقونة الثقافة الشعبية، بروس لي، وكذلك فيلم Jordan Rides The Bus الذي يكشف عن قُرب أسباب تخلي مايكل جوردان عن معانقة المجد مجدداً مع شيكاغو بولز، وفيلم “Rodman: For Better or Worse الذي يستعرض نظرة لاعب كرة السلة الأمريكي وزميل مايكل جوردان، (دينيس رودمان) لكرة السلة وكيف نجح في صناعة التاريخ بعدما ظن الجميع أنه انتهى للأبد.

كما يُقدم ESPN Player كذلك الفيلم الحائز على الأوسكار OJ: Made In America الذي يحكي قصة محاكمة القرن في أمريكا عندما اتُهم لاعب كرة القدم الأمريكية أو جيه سيمبسون بقتل زوجته السابقة وصديقها.