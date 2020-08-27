الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/8/27 07:58 م بتوقيت أبوظبي
تحرص الفنانة التونسية لطيفة على التفاعل مع جمهورها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.
وشاركت لطيفة متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، الخميس، مجموعة من الصور ظهرت فيها بـ"لوك" جديد"، وبدت ملامحها رائعة.
ونشرت لطيفة مقطع فيديو لبرومو أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان "خليني" وأرفقته بتعليق كتبت خلاله جزءاً من كلمات الأغنية قائلة: "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية أعرف رأيكم في أغنية (خليني) وفرجوني فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".
أغنية "خليني" من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.
وكان آخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، إذ حققت نجاحاً كبيراً بأكثر من مليون و200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تظهر بإطلالة ساحرة وتغني دون موسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.