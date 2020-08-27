محمود كامل يبدأ "مونتاج" فيلم الرعب "عمّار".. هذه تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد المخرج محمود كامل للعمل على فيلمه الجديد "عمّار"، الذي توقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

"عمّار" فيلم رعب وتشويق، تم الانتهاء من تصويره بالكامل قبل انتشار فيروس كورونا، ودخل حاليًا مرحلة المونتاج، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

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وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعدما يبدأ البيت تدريجياً في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.

ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والفنان شريف سلامة بعد مسلسل "السهام المارقة"، والتعاون الثاني أيضاً بين شريف سلامة والفنانة إيمان العاصي بعد فيلم "مقلب حرامية".