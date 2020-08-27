عمرو يوسف يقدم شخصية "أحمس" في مسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: يقدم الفنان عمرو يوسف شخصية "أحمس طارد الهكسوس"، ضمن أحداث مسلسل "الملك"، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم. ووضعت شركة "سينرجي" برئاسة المنتجة تامر مرسي، الخطوط الرئيسية للمسلسل المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، والمسلسل سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج حسين المنباوي. مسلسل "الملك"، يتناول قصة أحمس وتحريره لمصر وطرد الهكسوس من طيبة. يُذكر أن الفنان عمرو يوسف اعتذر منذ فترة عن مسلسل "سيف الله"، وحل محله الفنان ياسر جلال، على أن يُعرض العمل أيضًا في الموسم الرمضاني المقبل.

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