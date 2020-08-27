مشروع "بنات عبدالرحمن" لصبا مبارك يفوز بجائزة تصميم الصوت من أيام عمّان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح مشروع فيلم "بنات عبدالرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والفنانة صبا مبارك، في استكمال مسيرته الناجحة، وذلك بفوزه بثالث جوائزه ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام، التابع لمهرجان عمّان بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت مقدَّمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وسبق لـ"بنات عبدالرحمن" الفوز بجائزتي راديو وتليفزيون العرب ART وروتانا، في منطلق الجونة السينمائي الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً ماديا قدره 10 آلاف دولار أمريكي، كما حصل الفيلم على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ويحكي فيلم بنات عبدالرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 بنات، ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

الفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ومريم الباشا، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان وهو إنتاج مشترك بين شركاتPan East Media (آية وحوش وصبا مبارك) وLagoonie Film Production وMAD Solutions وArab Media Network، وتتولى شركتا MAD Solutions وفيلم كلينك توزيع الفيلم في العالم العربي.