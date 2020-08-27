عارفة عبدالرسول تكشف عن هدية قيمة من رانيا يوسف.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقت الفنانة عارفة عبدالرسول، هدية من الفنانة رانيا يوسف، خلال تواجدهما في موقع تصوير الجزء الجديد من مسلسل "الأنسة فرح".

وروت "عارفة"، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، تفاصيل الهدية قائلة: "من كام يوم داخلة التصوير لقيت زميلتي قاعدة بتعمل شعرها وبتسمع فيروز قولتلها، سيدي على المزاج الرايق أنت مسجلاهم قالتلي لا دي إذاعة الأغاني بتجيب فقرة فيروزيه الساعة 9 الصبح، قولتلها الله الله على الجمال سألتني عندك راديو قولتلها لأ بس ممكن أنزله ع الموبايل مش الراديو ممكن يجي على الموبايل ابتسمت وسكتت".

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وأضافت: "النهاردة لقيتها داخلة عليا براديو فخم في علبة فخمة برضة واديتهولي هدية، أنا أتلخبطت مش عارفه أبكي ولا أفرح، طول عمري بدلع اللي حواليا وقليلين قوي اللي دلعوني، فعلا الفرحة لجمتني مش عشان الراديو عشان ماكنتش مصدقة إن فيه ناس حلوة كده، بوست للمرة المليون في حب الست رانيا يوسف".

مسلسل "الآنسة فرح" من المقرر عرضه الفترة المقبلة، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.