الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز يسيطر على "المقسوم" الصيفي لعام 2020

استطاع الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، فرض سيطرته الموسيقية على صيف 2020 مع كبار نجوم الوطن العربي، حقق بهم علامات موسيقية مميزة في مسيرته الفنية.

بدأ توما صيفه الموسيقي بأغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، والتي غلب عليها طابع "المقسوم" بجانب كلماتها التي احتوت على عدد من لغويات العامية المصرية الشهيرة، حيث اكتملت الأضلع الثلاثة للأغنية واعطتها نكهة مصرية أصيلة بالرغم من مغربية سعد، استطاع أن يصل مصريتها إلى جمهوره في مختلف الدول العربية.

حققت الأغنية أكثر من 46 مليون مشاهدة، بعد شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى تصدرها المراكز الأولى في العديد من المنصات الموسيقية الشهيرة فور صدورها، وشغلت أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما.

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وفي ظل استمرار نجاح عدى الكلام وازدياد مساحة استماعها، طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة "بالبُنط العريض"، والتي قدم فيها توما شرقية موسيقته بشكل ملائم

لأنغام الصيف السريعة، بالإضافة إلى مصرية كلماتها، فحققت الأغنية أكثر من 23 مليون مشاهدة فيما يقرب من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.

أكد توما من خلال أغنيتي "عدى الكلام، بالبُنط العريض"، على شرقيته المميزة بالرغم من اختلاف لهجات مطربيها، حيث أدخل المقسوم في أغنيتيتن مختلفتين من حيث الموضوع والصوت واللحن، وكلاً منهما حققا نجاح متميز، وصدى استماعي واضح وكبير.

شارك توما بموسيقته مع كوكبة كبيرة من نجوم الطرب في مصر والعالم العربي أبرزهم"محمد حماقي، شيرين، تامر عاشور، رامي جمال، حسين الجسمي"، وحقق من خلالهما نجاح جماهيري كبير.