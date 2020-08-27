شاهد..محمود العسيلي يكشف موقف طفولي يجمعه بـ تامر حسني

شارك الفنان محمود العسيلي متابعيه، صورة دعائية لعمله الغنائي الجديد، وجاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر العسيلي الصورة الدعائية لفيديو كليب"إختراع"، بمشاركة النجم تامر حسني، وهو العمل الأول الذي يجمع بينهما، وعلق عليها قائلاً:" هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع إن الشخص دا أنا، لحد ما فكرته و مات من الضحك، كنا في مدرسة واحدة أنا و تامر، وأنا كنت في سنه خامسة إبتدائي، و تامر كان التلميذاللي مسؤل عن عروض حفلات التخرج، و كان هيغني و يعمل عرض إستعراضي كبير".
وأضاف قائلاً:"و جابوله ٤ أصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه، بس كنا بنغني إنجليزي و إخترني أنا عشان أشارك في العرض، و كنت فرحان أوي ، الفكره من الموقف إن تامر نفس الشخص و نفس القلب اللي قابلته من أيام المدرسة لحد دلوقتي، و عايز أقوله إني أنا برضه فرحان نفس الفرحة، و
وعلق المغني أحمد كامل عليه قائلاً:"أتاريك مختفي، عظمة على عظمة يا أبو علي"، كما علق الإعلامي رامي رضوان قائلاً:"إديلوووا".
يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية"لأول مرة"، بالأشتراك مع : المطربة روبي، والمطرب أحمد كامل، من كلمات: يمنى العسيلي، ألحان: محمود العسيلي، وتوزيع: علي فتح الله، بالإضافة الى طرحه كليب بعنوان "جنة تكفينا"، والكليب من إخراج: إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات: يمنى العسيلي، وألحان: محمود العسيلي، وتوزيع: أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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