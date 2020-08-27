عزيز الشافعي: النجاح يفرح الحبايب ويوجع الحاقد

أعرّب الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن سعادته البالغة، بنجاح أحدث أعماله اللحنية في أغنية "أماكن السهر"، للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

علّق الشافعي على نجاح الأغنية قائلاً:"الحمد لله 4 مليون مشاهدة يوتيوب، وزيهم فيسبوك

ومليون على انستجرام، وتريند في كل حتة و 15 على مستوى العالم، كل ده حصل في يومين لغنوة اتسربت قبل نزولها بإسبوعين، نجاح يفرح الحبايب أوي، ويوجع الحاقد أوي أوي".

"أماكن السهر" من كلمات:تامر حسين، توزيع:أسامة الهندي، وحققت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، واحتلت منصات الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وتعتبر هي الأأغنية الثانية لدياب مع الشافعي خلال صيف 2020، حيث طرح دياب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، خلال عيد الأضحى الماضي، من ألحانه وكلمات:تامر حسين، توزيع:طاريق مدكور، وحققت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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