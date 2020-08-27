صورة..عمل غنائي جديد لـ محمد رمضان بتوقيع حسام الحسيني

شارك المخرج حسام الحسيني متابعيه، صورة له من كواليس عمله الفني الجديد مع الفنان محمد رمضان، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر الحسيني من خلالها برفقة المغني الأمريكي جيمس بوتر ورمضان، يعتبر هذا العمل الأول الذي يجمع بينهما من إخراج الحسيني، وعلق عليها قائلاً:"عمل ضخم أخر قادم، قريبًا ،إن شاء الله، نتمنى لنا

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التوفيق"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الحسيني الإخراجية مع رمضان، أغنية"تيك توك"، للنجم محمد رمضان و الدي جي الشهير سوبر ساكو، من كلمات وألحان: فرغلي بلاكس،والتي كسرت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".