تولين آل عمو تكشف كواليس دورها في باب الحارة

تستعد الفنانة تولين آل عمو لأدوار تمثيلية، والمقرر عرضها ضمن ماراثون رمضان المقبل.

وقامت تولين ببعض الأدوار في رمضان 2020 بعد أن نالت شهرة واسعة على المواقع السوشيال ميديا في تعدد أدوارها في مسلسل باب الحارة.

وتداول الفيديو الخاص بها بين العديد من رواد السوشيال ميديا، ومن ناحيتها أعربت تولين إلى شدة حبها للتمثيل، ورغم

أشادت العديد من الجمهور بموهبتها إلى أنها لا تفكر حاليا بالتمثيل على القنوات التلفزيونية.

وتهتم تولين دائما في هدفها وحلمها في تصفيف الشعر وألوان الشعر وخاصةً بعد الشهرة الواسعة التي حققتها على وسائل التواصل الاجتماعي في فن تسريحات الشعر والصبغات، حيث أنها قامت

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مؤخراً أطلقت شركتها الايطالية التجارية الخاصة بإسمها عن صبغات الشعر.

وفاجأت تولين جمهورها عن عمل فني جديد، من المقرر عرضه في عام 2021 المقبل.

وعن أعمالها الفنية المقبلة قالت الفنانة تولين آل عمو: بفكر في مشروع على صعيد حياتي الشخصية بالعام القادم بس هخليها مفاجأه لجمهوري، بالإضافة إلى إطلاق موسيقتها الخاصة لهذا العام من توزيع الاؤستاذ هيثم برج والتي اطلقتها ايضاً على جميع منصات الموسيقى ونالت إعجاب الكثير من جمهورها.