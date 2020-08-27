أعلن الفنان تامر حسني عن أغنيته الجديدة "اختراع"، التي تجمعه للمرة الأولى مع الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
كشف تامر عن تفاصيل الأغنية الجديدة، عبرخاصية "ستوري" على "انستجرام"، قائلاً:"ترقبوا غداً دويتو جديد بعنوان اختراع يجمع بين النجم تامر حسني والنجم محمود العسيلي عن طريق فيديو كليب مصور ، إخراج الفنان تامر حسني، كلمات:أحمد راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضي".
يذكر أن تامر حسني طرح حديثاً أغنية "لينا حياة بعدين"، والتي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:شريف بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحها..تفاصيل أغنية "اختراع" لتامر حسني ومحمود العسيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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