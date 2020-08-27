Home Alone وTenet يشعلا محركات البحث

شهد محرك البحث جوجل زيادة في البحث على أثنين من أفلام السينما الأمريكية أحدهم يعود لفترة التسعينات وهو فيلم "Home alone 1990، وبه استعاد الجمهور ذكريات طفولتهم، والأخر لأحدث أفلام السينما وهو فيلم"Tenet" 2020 عقب طرحه بصالات العرض وتحقيق نجاح جماهيري كبير فى أوائل أيامه.

واصبح الفيلمين محط أنظار جماهير الوطن العربي، لأسباب مختلفة حيث نال فيلم "Tenet"شهرة واسعة خاصة مع انتظار الجمهور طرحه منذ شهور بعد عدة تأجيلات وتكدست صالات العرض السينمائية بالمشاهدين، وحقق ما يقرب من 368 ألف دولار في أول أيام عرضه، بعد أن تم عرضه في 590 شاشة عرض في كوريا الجنوبية، لتنتقل عدوى نجاحه لباقي الدول.

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وكان " Tenet" انطلق في طرح في صالات العرض يوم أمس الموافق 26 أغسطس الجاري في أكثر من 70 دولة، وهو من بطولة كلا من آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي، والمخرج كريستوفر نولان.

Home alone

ذكريات عديدة يحملها الكثيرون من الجمهور مع فيلم " Home Alone " لبطله ماكولي كولكين الذي كان طفل وقتها،

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وتمكن من خلق حالة من السعادة والمرح مع كل شخص يشاهده، ويرتبط عرضه مع كل بداية عام جديد لاثارة أحداثه الواقعة بيوم رأس السنة.

وزادت معدلات البحث على بطله كولكين اليوم عقب نشره صورة له محتفلًا بعيد ميلاده الأربعين، الأمر الذي كان بمثابة الصاعقة للجمهور، حيث مرت الكثير من السنوات على عرض الفيلم ولم يتخيل الجميه مدى سرعة تلك الأيام.

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واحتفل بطل الفيلم عبر حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ببداية عقده الرابع الذي وصفه بأزمة منتصف العمر وكتب:"في اللحظة التي بلغت فيها عامي الأربعين.. بدأت أشعر أن هذه بداية أزمة منتصف العمر.. وأحاول الوصول لطريق النجاة".

واستكمل: "هل لديكم اقتراحات، لتخطي الأمر؟" ليبدأ المتابعين له بوضع اقتراحاتهم التي تمكنه من التخلص من حالة الإحباط والأزمة التي قد يواجهها فيما بعد.