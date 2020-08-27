World Music Award تعلق على أغنية تامر حسني "لينا حياة بعدين"

حرصت الصفحة الرسمية لجائزة الموسيقى العالمية World Music Award، على التعليق على أحدث أغنياته "لينا حياة بعدين"، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت الصفحة عن الأغنية وتابعت نجاحها قائلة:"طرح النجم المصري تامر حسني أغنيته الدرامية الجديدة "لينا حياة بعدين"، من مسلسل "مدرسة الحب"،التي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر

"يوتيوب"، واحتلت المركز الـ 33 في قائمة الـ"يوتيوب" العالمية.

الأغنية كلمات: أحمد المالكي، ألحان: شريف بدر، توزيع: هيثم راضي، وطرحها تامر خلال الأسبوع الماضي عبر "يوتيوب"، ولاقت استحسان جماهيري كبير من متابعيه فور صدورها.

يذكر أن آخر إصدارات تامر الغنائية كانت من خلال

كليب أغنية "وأنت معايا" بمشاركة الشابخالد، والفنان عبدالفتاح الجريني، الذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات وألحان: تامر حسني، إضافة إلى فيلمه السينمائي المنتظر "مش أنا" بمشاركة الفنانة حلا شيحا، الذي من المفترض طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى أغنيته الجديدة مع الفنان محمود العسيلي بعنوان "اختراع"، التي أعلن عن طرحها غداً ، في ثنائية غنائية جديدة لتامر في صيف 2020.

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