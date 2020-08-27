فن ومشاهير

بعد قضيتها مع سما المصري .. ريهام سعيد توجه رسالة شكر لنجوم الفن

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 وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة شكر لـنجوم الفن، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

 وحرصت ريهام سعيد على التوجه بالشكر إلى جميع من ساندها في قضيتها قائلة: بشكرك يا رب .. بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سأل عليه و أنا مش بشتغل و

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مذيعة و مكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيلة الجدعة زي الفانز و زي خالد الصواف و حمدي بدر و محمد رمضان و ياسمين عبد العزيز و بدرية طلبة و دينا و مي كساب و إيمان العاصي و أصاله و أحمد رزق و علاء الشربيني و سعد الصغير . بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده و أنا مش حاجة وولا حاجة مش بشتغل و مش عارفين هاشتغل تاني واله لا ..  مبسوطة بالسنة اللي بعدها مفيش حواليه غير الناس اللي بتحبني بجد . بشكرك يا رب . و بشكر القضاء العادل و الدولة المحترمة . أخيرًا الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم و قوي . الحمد لله.

 

 يذكر أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أدرت حكم برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة الاستعراضية ، في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

 

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