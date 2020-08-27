وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة شكر لـنجوم الفن، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وحرصت ريهام سعيد على التوجه بالشكر إلى جميع من ساندها في قضيتها قائلة: بشكرك يا رب .. بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سأل عليه و أنا مش بشتغل و
يذكر أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أدرت حكم برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة الاستعراضية سما المصري، في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قضيتها مع سما المصري .. ريهام سعيد توجه رسالة شكر لنجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.