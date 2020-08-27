تراند اليوم : سما المصري هتمسح و تنظف سجن القناطر 5 سنوات

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها “سما المصرى”، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية.

– قذفت عن طريق تليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها “ريهام سعيد”، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب” على النحو المبين بالتحقيقات.

-سبت بطريق التليفون المجنى عليها “ريهام سعيد”، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب” على النحو المبين بالتحقيقات.

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-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب”.

-نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها “ريهام سعيد” بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق “الواتساب” على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قضية استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 7 سبتمبر للحكم.