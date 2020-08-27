تراند اليوم : ناهد السباعي تستغني عن حمالة الصدر علي البحر – اتفرج

شاركت الفنانة ناهد السباعى جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ناهد على البحر وهى تستمتع بالأجواء المشمسة كما لم تتكلف في وضع المكياچ وتميزت بالبساطة.

و تفاعل الجمهور مع الصورة حيث لاحظو انها تعمدت اظهار الجزء الاعلي في جسدها فقط مبررين ذلك بقرارها الاستغناء عن حمالة الصدر و الاكتفاء بفستان مكشوف .

وشاركت السباعي مؤخرا في ‫مسلسل” النهاية” من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.