الحكم بالسجن على سما المصري

رنا صلاح الدين - قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس ٢٧ أغسطس، بحبس الفنانة الاستعراضية سما المصري، سنتين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

ودخلت سما المصري فى نوبة بكاء وحزن شديدة عقب صدور حكم فى حقها بالسجن والتغريم، وصرخت من داخل قفص الاتهام قائلة: "أنا مشتمتهاش ولا عملت ليها حاجة".

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن سما المصري، وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.