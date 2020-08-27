حمدي الميرغني ينعي زوجة خاله

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رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري حمدي الميرغني، عن وفاة زوجة خاله وذلك في منشور عبر خاصية الأستوري بصفحتنا الشخصية بموقع إنستجرام.
حمدي الميرغني معاها بكلمات مؤثرة قائلاً: "انتقلت الي رحمة الله مرات خالي ربنا يرحمها و يغفرلها و يسكنها فسيح جناته، ادعولها مكنتش مرات خالي و بس، لا كانت أختي الكبيرة و المحامي بتاعي قدام خالي وأمي وقدام الكل".
وأضاف : "هتوحشيني اووي يوحشني قعدتك وهزارك وضحكك اللي عمرك ما بطلتيه للحظة بس أنا واِثق في الله انك دلوقتي في أحسن مكان في جنة الخلد بالله عليكم ادعولها ..ربنا يصبرك يا خالي و يصبر ولاد خالي كلهم يارب".
من ناحية أخرى يشارك حمدي الميرغني، حاليا في تصوير فيلم "مطبعة هرم"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي وبيومي فؤاد، بينما اعتذر بشكل رسمي الفنان علي ربيع لانشغاله في عرض مسرحي بمشاركة أوس أوس ومن إخراج الفنان أشرف عبدالباقي.
حمدي الميرغني
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