روندا روزي تحيي ذكرى حب حياتها بقبلة ساخنة.. صور

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رنا صلاح الدين - ظهرت نجمة الفنون القتالية روندا روزي، في صورة رومانسية مع زوجها ترافيس براون، خلال احتفالهما بذكرى حبهما.
روندا روزي نشرت صورة رومانسية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال قبلة لها وزوجها نجم الفنون القتالية، وكتبت تعليقا قالت فيه: " أفضل وأسهل قرار على الإطلاق.. ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي".
روندا روزي
كانت المصارعة الأمريكية المحترفة روندا روزي، قد أعلنت اعتزالها المصارعة الحرة للمحترفين "WWE"، وسط تشكيك من لاعبين محترفين بأن قرارها قد يكون غير نهائي، وأنها ستعود في وقت قصير إلى الحلبة.
روندا روزي
وأوضحت روزي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" آنذاك، أنها أنهت مسيرتها مع WWE، وقالت في هذا الصدد: "نهايتي هنا وعلى استعداد لمجد جديد في مسيرتي".
روندا روزي
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