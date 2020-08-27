فيروس كورونا يضرب بول بوجبا

رنا صلاح الدين - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إصابة النجم بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد ومنتخب "الديوك" بفيروس كورونا.

ديشامب أكد خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المنتخب الفرنسي التي تستعد لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، أن استبعاد بوجبا من قائمة منتخب فرنسا جاء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بول بوجبا

المدير الفني لمنتخب فرنسا، قال إن اللحظات الأخيرة من إعلان القائمة شهدت خروج بوجبا واستدعاء إدواردو كامافينجا بدلًا منه.

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وقبل استبعاد بوجبا بدقائق قليلة، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إصابة تانجي ندومبيلي نجم توتنهام الإنجليزي هو الآخر بفيروس كورونا.

المنتخب الفرنسي سيخوض مباراتين قويتين في الأيام القليلة المقبلة بمواجهة السويد (5 سبتمبر) ثم كرواتيا (8 سبتمبر) في دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

بول بوجبا