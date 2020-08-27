ممثلة أمريكية تسخر من ميلانيا ترامب.. صور

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رنا صلاح الدين - سخرت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر، من لهجة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في حديقة الورود بالبيت الأبيض.
بيت ميدلر
بيت ميدلر نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تسخر فيها عن عدم اتقان ميلانيا ترامب للغة الإنجليزية قائلة: "يا إلهي.. ما زالت لا تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية".
بيت ميدلر
ميدلر واصلت السخرية من ميلانيا ترامب، كونها من أصل سلوفيني وعن ضعف لغتها الإنجليزية، وكيف أن 4 سنوات في البيت الأبيض لم تصلح أي شيء.
الممثلة الأمريكية لقيت انتقادات حادة، حيث اتهم البعض ميدلير بنشر بتغريدات معادية للأجانب.. وكتب الممثل جيمس وودز "حزب التنوع يسخر من أمريكية بسبب لهجتها..".
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