تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة الأعلى أجرا لـ 2020

رنا صلاح الدين - كشف مجلة “فوربس” الأمريكية، عن ترتيب النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا خلال عام 2020.

المجلة ذكرت أن محمد صلاح يأتي في المركز الرابع ضمن أعلى اللاعبين أجراً وتحقيقاً للدخل في عام 2020.. مشيرة إلى أن أرباحه في عام 2020، 35.1 مليون دولار، من خلال الإعلانات والشركات الراعية للاعب، بالإضافة لدخله السنوي من قبل ناديه ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح

وأضافت، أن صلاح هو أعلى اللاعبين دخلا في "البريميرليج" والرابع عالمياً خلف كل من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، صاحب المركز الأول (105 ملايين دولار)، ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ثانيًا (104 ملايين دولار)، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان (95.5 مليون دولار).

محمد صلاح

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محمد صلاح يحتل المركز الرابع والثلاثين في قائمة أعلى الرياضيين دخلًا في العالم والتي يتصدرها أسطورة التنس، السويسري روجيه فيدرير بصافي دخل سنوي في 106.3 مليون دولار بعام 2020.

محمد صلاح

لاعب الريدز يحصل على صافي راتب من ليفربول يبلغ 23.1 مليون دولار، وهو ما يقرب من ثلثي إجمالي أرباحه، بالإضافة للمكافآت التي يحصل عليها على الألقاب والأهداف وصناعة الأهداف، والتأثير في الفريق.

وساهم محمد صلاح في تحقيق فريقه ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد غياب 30 عام عن منصة التتويج بالبريميرليج.. وسجل 19 هدفا هذا الموسم في البريميرليج بقميص الريدز ليفقد لقب الهداف الذي ناله في الموسمين الماضيين.

محمد صلاح