الفنان أيمن زيدان يستعيد ذكريات ما قبل الشهرة ومعاناته مع الفقر

رنا صلاح الدين - استعاد الفنان السوري أيمن زيدان، الصعوبات التي واجهها في بداية حياته الفنية بسبب الفقر وأكثر الأشياء التي كانت تزعج أشقائه.

أيمن زيدان، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "خلال السنوات الخمس الأولى من زواجي كان الفقر لا ينفك ينشب مخالبه في جسد حياتي. ويدفعني أن أغيّر مكان سكني أكثر من مرة. لم يكن لدي من الأثاث ما يحتاج إلى أكثر من (هونداية) كما كنا نسمي سيارة النقل الصغيرة".

وأضاف: "كان أخوتي يلعنون لحظة تغيير سكني القسري ليس بسبب نقل الأثاث المتواضع بل بسبب المصيبة الكبرى. المكتبة أكثر من خمس مرات بدلت فيها سكني وتلال الكتب هي الأمر المنهك في كل هذه التنقلات. بعض الكتب تداعت وبعضها أنهكه الغبار والترحال، ولكن ظل نقل المكتبة وتصنيفها ومن ثم إعادة تجهيزها للرحلة الجديدة هو الشغل الشاغل لي".

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وتابع: "الآن حين أتأمل الكتب المرصوصة في زاوية بيتي وبعد هروب كل هذه السنوات بت أدرك أن ترحالي مع كتبي كان أشبه برحلة سيزيفية تجعلني أكمل المشوار المتبقي من عمر. لا يشبهني بجرعة فائضة من الحزن والمرارة والخيبة".

وكان أيمن زيدان قد قرر خلال الأيام الأخيرة في استغلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في كتابات قصص قصيرة وذلك تشجيعا لعودة الأدب والاستفادة من الوقت في التثقيف.

ايمن زيدان