مفاجأة تامر حسني للجمهور: اختراع بمشاركة محمود العسيلي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة “اختراع” التي يشاركه فيها على طريقة الديو الفنان المصري محمود العسيلي.
وأعلن تامر من خلال صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي عن أن الأغنية ستبصر النور في الساعات المقبلة، وتحديدًا يوم غد الجمعة الموافق 28 آب/أغسطس بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
تامر حسني نشر بوستر الأغنية وكتب بتعليقه عليه: “حبيبي و اخويا النجم الكبير محمود العسيلي نورت الأغنيه يا فناااااان يا عسل يا صديق العُمر بس محدش يعرف اتشرفت بيك يا حبيبي و ان شاء الله نضيف نجاح جديد لينا انا وانت و بجد صداقة عُمر كانت متشاله و ظهرت في الكليب ، عملنا مجهود ان شاء الله يعجبكم و يليق بيك أجمهور أعسل انت”.
جدير ذكره أن كليب “اختراع” من إخراج تامر حسني نفسه والأغنية من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي وماستر چلال الحمداوي.
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