7 نجمات يظهرن بدون مكياج.. آخرهن هند صبري

تتسابق نجمات السينما والتلفزيون على ارتداء أجمل الفساتين والظهور في أبهى صورة بأحدث تسريحات الشعر وبمكياج يتناسب مع إطلالاتهن.

وبات المكياج عنصراً أساسياً في ظهور النجمات أمام الكاميرات ومن الصعب أن تتخلى عنه أي فنانة تطاردها الأضواء، وعلى الرغم من ذلك يفضل البعض التخلي عن مساحيق التجميل والظهور بصورة طبيعية كان آخرهن التونسية هند صبري.

منذ ساعات نشرت هند صبري صورة بسيطة وطبيعة عبر حسابها في موقع أنستقرام، ظهرت فيها من دون مكياج وأرفقتها بمقولة مقتبسة من الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو "في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد أننا نستطيع".

نالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين وجاءت التعليقات مشيدة ببساطة هند صبري.





الممثلة التونسية ليست الأولى التي تتحلى بالجرأة وتتخلى عن أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل، إذ سبقها كثيرات منهن المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب التي نشرت صورة سيلفي تجمعها بابنتها منذ عام وكتبت عليها "أحلى صباح في الدنيا لأحلى بنت في الدنيا".





كما ظهرت شيرين مؤخراً برفقة زوجها حسام حبيب في إحدى المناسبات، وكانت ترتدي فستاناً أخضر و لم تضع على وجهها أي شيء.





نانسي عجرم

تتعامل النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع الحياة ببساطة وتلقائية شديدة، ويدرك جمهورها العريض أن تواضعها وثقتها بنفسها مصدر نجاحها، ولأنها عاشقة للبساطة تلتقط العديد من الصور من دون مكياج.

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وفي 12 سبتمبر/أيلول 2019 نشرت صورة لها من دون مساحيق تجميل عبر حسابها على أنستقرام وعلقت قائلة: "قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك"، ونالت الصورة وقتها إعجاب العديد من المتابعين.





يسرا اللوزي وهنا شيحة

تعشق الفنان المصرية يسرا اللوزي البساطة وتكره مساحيق التجميل ولا تضعها إلا في أضيق الحدود.





وبعيداً عن العمل ومتطلبات المناسبات الاجتماعية، تظهر كثيراً من دون مكياج، وتحرص على نشر هذه الإطلالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعامل هنا شيحة أيضاً مع مساحيق التجميل بالطريقة نفسها، إذ ترى أن تخلي المرأة عن أدوات التجميل دليل كبير على قوتها وثقتها في نفسها.





سيرين عبدالنور ونيكول سابا

وتشمل قائمة النجمات اللاتي تخلين عن مساحيق التجميل في أوقات كثيرة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والنجمة نيكول سابا، ولم تشعر أي منهما بالخجل من ملامحها دون مكياج، ولذا هناك العديد من الصور التي يظهران خلالها دون مساحيق.







