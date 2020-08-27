شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى وهشام سليم وندا موسى فى مدينة الإنتاج الإعلامى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان نضال الشافعى مشاهده فى مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجم أحمد عز، اليوم الخميس، داخل ديكور مستشفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينه وبين النجم هشام سليم والفنانة ندا موسى ويستمر التصوير داخل المدينة عدة أيام، حيث يجسد نضال دور ضابط فى المخابرات العامة.

ويجسد أحمد عز بطل المسلسل دور ضابط فى جهاز أمنى وزوجته هند صبرى وتقع فى المشاكل وتتورط بسببه، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

ومن ناحية أخرى تعاقد نضال الشافعى على المشاركة فى بطولة مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق ومقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى مطلع شهر سبتمبر المقبل، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم والعمل من إنتاج سينرجى.