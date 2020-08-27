صور نادرة.. نور عمرو دياب تفتح خزينة ذكرياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت نور عمرو دياب، صور لها من طفولتها رفقة والديها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت نور في الصور في مرحلتين مختلفتين من عمرها الأولى وهي طفلة رضيعة والثانية في السنوات الأولى، علقت على الصورتين وألقت التحية على والديها: قائلة: "مرحبا ماما، مرحبا بابا".

وكانت الفنانة شيرين رضا، نشرت صورة تجمعها بابنتها في طفولتها وعلقت عليها: "اشتقت لكٍ يا نينو".

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرًا أحدث أغنياته "أماكن السهر"، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى، وشاركته فى الكليب الفنانة دينا الشربينى.