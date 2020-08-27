صور.. محمد الشرنوبي يخضع لجلسة تصوير جديدة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: خضع المطرب محمد الشرنوبي، لجلسة تصوير جديدة، على البحر، خلال قضاء عطلته الصيفية بأحد الشواطئ الساحلية. وغرد "الشرنوبي"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، بصور الجلسة التي نالت إعجاب متابعيه عبر الموقع الشهير. من ناحية أخرى، يشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، مي عمر، نجلاء بدر، سلوى عثمان، إدوارد، ملك زاهر، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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