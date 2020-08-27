محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن عودته لخطيبته بعد خلافات وقعت بينهما مؤخرًا. وقال "بيكا"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سيحتفل بزفافه في التاسع من سبتمبر المقبل بالإسكندرية: "الحمد لله رجعنا والفرح 9-9". وعن النجوم الذين سيحيون حفل زفافه، قال مطرب المهرجانات: "مصر كلها هتحيي الفرح". من ناحية أخرى، طرح حمو بيكا مؤخرًا أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع المطرب عمر كمال.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصر كلها هتحيي الفرح.. حمو بيكا يعود لخطيبته ويكشف لـ"الخليج 365" موعد زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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