بالصور- ظهور فنانة معتزلة.. نجوم الغناء في عزاء وائل المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
غابت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن عزاء مدير أعمالها الراحل وائل المصري، الذي أقُيم أمس الأربعاء بكنيسة باتروناج بمصر الجديدة.
ونظرًا لظروف الطيران، لم تستطع نيكول التواجد في العزاء، وعوضًا عن ذلك أرسلت شقيقتها المعتزلة نادين سابا، مع باقة من الورد.
وحضر العزاء العديد من الشخصيات العاملة في المجال الفني الغني، أبرزهم هاني محروس، وليد وياسر الحريري وهيثم شاكر، توما، محمود الخيامي، وهادي عادل، وغيرهم.
وتوفي وائل المصري، صباح الثلاثاء الماضي، الموافق 25 أغسطس.
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