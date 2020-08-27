تركي آل شيخ ينعى الفنان محمد حمزة: "علم السعودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان السعودي الكبير محمد حمزة، الذي رحل، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد مشوار حافل بالأعمال الدرامية التي ظلت عالقة في أذهان المشاهد العربي.

وغرد "آل شيخ": "رحم الله الفنان السعودي الكبير محمد حمزة، عزائي لأسرته الكريمة والوسط الفني السعودي، علم السعودية".

محمد حمزة شارك في العديد من الأعمال المميزة أبرزها: "أهل البلد، ليلة هروب 1989، الزير سالم، أصابع الزمن، قصر فوق الرمال، أين الطريق، ودموع الرجال".

وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، عن مجمل أعماله.