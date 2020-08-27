صورة.. ريهام عبد الغفور تحتفل بخطبة ابنة شقيقتها والجمهور: دي نسخة منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بخطبة ابنة شقيقتها، ونشرت صورة من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "ريهام"، على الصورة: "لا أستطيع أن أصدق أن طفلتي الصغيرة عروس جميلة، ابنة شقيقتي الجميلة التي علمتني كيف أصبح أما قبل أن أنجب، أحبك وفخورة بك".

وعلق الجمهور على التشابه الكبير بينهما، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "دي بنتك ولا بنت أختك"، "اللهم بارك دي نسخة منك"، "شبهك أوي".

وكانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في رمضان 2019، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد السعدني، عمر السعيد، إخراج سامح عبدالعزيز.