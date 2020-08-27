"بكلمها لقيتها راحت للمولى".. المخرج عمرو عرفة يعلن وفاة مساعدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى المخرج عمرو عرفة، مساعدته في الإخراج "فريدة حلمي، عن عمر يناهز الـ23 عامًا بعد تعرضها لحادث.

وغرد "عرفة"، عبر "تويتر"، قائلًا: "‏كانت معايا على التليفون إمبارح وكانت مرحة جدًا ومبتكرة في شغلها كمساعد مخرج وخلصنا شغل وقلتلها هكلمك بالليل لو احتجت حاجة".

وأضاف: "‏احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولى عز وجل إثر حادث أليم، إنا لله وإنا إليه راجعون، فريدة حلمي 23 سنة، أسألكم الفاتحة".

عمرو عرفة هو مخرج سينمائي أخرج أعمالاً سينمائية لنجوم كبار مثل "أفريكانو، السفارة في العمارة، جعلتني ‏مجرمًا، ابن القنصل، زهايمر، وسمير أبوالنيل".‏