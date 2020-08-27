بعد حبس سما المصري .. فنانات خطفتهم القضبان من شاشاتهم الفنية

يمتلىء عالم الشهرة والفن بالعديد من القضايا الشائكة حول روّاده، وخاصة الذي يحظى بجماهيرية كبيرة، حيث لايقع فقط تحت طائلة القانون، بل لايستطيع الهرب بسهولة من محاكمة أعين جمهوره.

تكتظ قائمة القضايا الفنية بعدد كبير من النجوم الذين وقعوا خلف أسوارها ، وكان أحدث المنضمين إليها هي الفنانة سما المصري، الذي تم إصدرارا قرار قضائي ضدها بحبسها لمدة عام مع غرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

بالإضافة إلى الحكم السابق ضدها بـ 3 سنوات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وممارسة الأعمال المنافية للآداب والتقاليد العامة، وهي ماقضته محكمة القاهرة الإقتصادية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي قائمة القضايا بعدد كبير من نجوم السينما والدراما، الذي صدر ضدهم أحكام بالحبس، منهم من توقف عن العمل الفني وابتعدوا تمام عن عيون جماهيرهم، وآخرين استطاعوا استكمال مسيرتهم الفنية من جديد، أبرزهم:

الفنانة ماجدة الخطيب

وجهت لها تهمة القتل الخطأ عام 1982 نتيجة حيث حادثة دهس

بسيارتها لأحد الطلاب، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ وغرامة 5 ألاف جنيه، قضت ماجدة ثمانية أشهر في سجن الاحتياط على ذمة القضية.

وبمجرد انتهاءها من حبسها في قضية القتل الخطأ، تبعتها أخرى بتهمة الإدمان وحيازة المخدرات، وتم القبض عليها في منتصف الثمانينات مع مجموعة من أصدقائها، وأنكرت ماجدة التهمة، لكن كان للمعمل الجنائي رأي آخر حيث أثبت حيازتها لمواد مخدرة وتم الحكم عليها بالسجن مرة أخرى، واستغرق الأمر سنوات حتى عادت للتمثيل مرة أخرى ولكنها لم تستطيع استرجاع جماهيريتها.

الفنانة وفاء عامر

تم القبض عليها عام 1997، في إحدى الشقق المشبوهة، وتورطها في أعمال منافية للآداب العامة، وظلت قضيتها متصدرة الواجهة الفنية، وقضت عدة أيام في السجن على ذمة القضية، وبعدها تم الإفراج عنها وتبرئتها تماماً من التهمة،

لذهابها للمكان المشبوه بغرض شراء بعض الملابس.

الفنانة دينا الشربيني

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بعد إثباتها لموهبتها وحضورها في العمل الإعلامي والفني، تم القبض عليها في قضية حيازة المخدرات، لضبطها وهي تتردد على إحدى الشقق السكنية لشراء المواد المخدرة عام 2013، واعترفت الشربيني بذلك، وقضت المحكمة بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، ولكنها سرعان ماعادت لنجوميتها بعد انتهاء فترة حبسها، وحققت مزيد من النجاحات السينمائية والدرامية.

الفنانة عايدة رياض

ألقي القبض عليها برفقة مع 6 فنانات كومبارس، عام 1982 حيث عرفت وقتها بقضية الـ"كومبارس"، وتمت معاقبتها بالحبس لمدة عام بتهمة ممارسة الرذيلة، وقضت فترة حبسها في سجن القناطر لمدة 3 أشهر، ليتم تبرأتها بعد ذلك عام 1983 بعد أن تأكدت المحكمة، بعدم وجود دلائل كافية لاتهامها، وتم التوقيع بها لغرض تشويها فنياً وأخلاقياً.

الفنانة نهى العمروسي

تم إلقاء القبض عليها عام 2014 في قضية حيازة المخدرات، وأنكرت ذلك تماماً أثناء محاكمتها، وأصرت على إجراء التحليلات الطبية لثبات التهمة من عدمها، لكن النيابة وجهت لها اتهامات بحيازة وتعاطي المخدرات، وقررت حبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيلها بعد ذلك بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد خضوعها للتحليل الطبي الذي أثبت خلوها من المخدرات.