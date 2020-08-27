فيديو.. وفاء عامر تنشر تساند عمرو راضي في محنته

تعاطفت الفنانة وفاء عامر مع صانع الفيديوهات الشهير"عمرو راضي"، في أول فيديو له ،وجاء ذلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وعلقت عليه قائلة:"ربنا يصبرك يارب"، يذكر أن هذا أول ظهور لـ عمرو راضي بعد تدهور حالته الصحية منذ وفاة صديقه مصطفى حفناويي الذي توفى في 10

أغسطس الماضي بعد إصابته بجلطة في المخ.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية بنات موسى ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

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