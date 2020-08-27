بالتعاون مع العسيلي.. تامر حسني يكشف موعد طرح أحدث كليباته إختراع

كشف النجم الكبير تامر حسني موعد طرح أحدث كليباته، والذي يحمل اسم إختراع، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطرح تامر حسني أفيش الكليب، حيث من المقرر أن يتم طرحه غدًا الجمعة، والكليب من إخراج

تامر حسني، والأغنية من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ويشارك في غناء الكليب النجم محمود العسيلي.

Advertisements

يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا أغنية بعنوان لينا حياه بعدين، والأغنية من كلمات أحمد المالكي،

وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن النجم محمود العسيلي طرح كليب بعنوان جنة تكفينا، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.