علقت الإعلامية ريهام سعيد، على حكم حبس سما المصري، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقالت ريهام سعيد: سبحان الله السنه الي فاتت زي انهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الاعلي للاعلام بصدمه لاني معملتش حاجه في حياتي اهم من مساعده مرضي السمنه و نصيحتي كانت من خوفي عليهم لان انا مريضه سمنه و اخدت وعد ان كل واحد بيعاني هايتعالج فحتي لو كلامي قاسي يبقي عشان يقبلوا علي العلاج الي تعبت اوي عشان اخليه بالمجان حتي خارج التبرعات .
وأضافت ريهام سعيد: ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا و الاقنعه اترفعت و اتصدمت في ناس كتير
وأشارت ريهام قائلة: في اقل من سنه رجع الحق عشان ربنا عادل و عظيم و كريم و الي عند ربنامابيروحش. بشكرك يا رب . بشكر المحامي شعبان سعيد الي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليه و انا مش بشتغل و مذيعه و مكسره الدنيا بشكر الناس الاصيله الجدعه زي الفانز و زي خالد الصواف و حمدي بدر و محمد رمضان و ياسمين عبد العزيز و بدريه طلبه و دينا و مي كساب و ايمان العاصي و اصاله و احمد رزق و علاء الشربيني و سعد الصغير .
وأنهت الإعلامية ريهام سعيد حديثها قائلة: بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده و انا مش حاجه وولا حاجه مش بشتغل و مش عارفين هاشتغل تاني واله لا . مبسوطه بالسنه الي بعدها مفيش حواليه غير الناس الي بتحبني بجد . بشكرك يا رب . و بشكر القضاء العادل و الدوله المحترمه . اخيرا الحق بقي بيرجع في مصر في عهد ريس محترم و قوي .. الحمد لله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حبس سما المصري .. ريهام سعيد: ربنا رجعلي حقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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