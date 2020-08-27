نقابة المهن التمثيلية تقدم واجب العزاء في وزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران

قدمت نقابة المهن التمثيلية واجب العزاء في وزيرة السابقة ثريا جبران، وجاء ذلك من خلال بيانًَا رسميًا أصدرته النقابة. وجاء نص البينات كالآتي: تتقدم جموع فنانى مصر بخالص التعازى للشعب المغربى الشقيق فى رحيل أحد عمالقة رموز الإبداع المسرحى فى الوطن العربى الفنانة القديرة "ثريا جبران" التى Advertisements تلقدت العديد من المناصب وعلى رأسها وزيرة الثقافة المغربية، والتي تعد الفنانة الراحلة سيدة المسرح الأولى فى المغرب العربى تلك السيدة التى تركت عظيم الأثر فى وجداننا بمحبتها وعشقها لفنانى مصر والوطن العربى.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وألهمنا فى فراقها الصبر والسلوان. تلقدت العديد من المناصب وعلى رأسها وزيرة الثقافة المغربية، والتي تعد الفنانة الراحلة سيدة المسرح الأولى فى المغرب العربى تلك السيدة التى تركت عظيم الأثر فى وجداننا بمحبتها وعشقها لفنانى مصر والوطن العربى.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وألهمنا فى فراقها الصبر والسلوان. وتوفت ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاما، وهى إحدى قامات المسرح المغربى، حيث بدأت مشوارها مبكرا وعاشت مرحلة التوهج الفنى أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وساهمت فى تأسيس فرق مثل "مسرح الشعب" و"مسرح الفرجة" و"مسرح الفنانين المتحدين"، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

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