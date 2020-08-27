صور نادرة لـ سعاد حسني وممدوح الليثي ونور الشريف وشادية وكمال الشناوي أثناء عرض فيلم الكرنك

نشرت الصفحة الرسمية للمنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي صور خاصة ونادرة للعرض الأول للفيلم الكرنك في سينما ريفولي عام 1976.
وتزينت قاعة سينما ريڤولي بحضور نخبة من النجوم وأبطال العمل في مقدمتهم النجمة سعاد حسني، نور الشريف وكمال الشناويوالمنتج الكبير ممدوح الليثي، كما شاركت بالحضور النجمة الكبيرة شادية.
يذكر أن الفيلم حصل علي العديد من الجوائز ، ويعد من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية ، ويعود الفيلم بأحداثهإلى حقبة الستينات، حيث يتعرض لحياة مجموعة من الطلبة الجامعيين، وهم إسماعيل الشيخ وزينب دياب وحمادة حلمي، وثلاثتهم دائمي التردد على مقهى شهير يدعى الكرنك، ولكن تتغير مسارات حيواتهم.
فيلم الكرنك ﺇﺧﺮاﺝ علي بدرخان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، بطولة سعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي فريد شوقي، شويكار.
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