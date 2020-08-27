أحلام:دور المرأة لا يقل عن الرجل

احتفلت الفنانة أحلام بيوم المرأة الإماراتية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت أحلام الصورة الرسمية ليوم المرأة، وعلقت عليها قائلة:"‏إن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل وإن طالبات اليوم هن أمهات المستقبل". لا يقل عن دور الرجل وإن طالبات اليوم هن أمهات المستقبل". يذكر أن آخر إصدارات أحلام الغنائية كانت من خلال أغنية "أنا ما أدري عن الناس"، التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات الأمير:بدر بن عبد المحسن، ألحان:طلال، توزيع:يحيى الموجي. أغنية "أنا ما أدري عن الناس"، التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات الأمير:بدر بن عبد المحسن، ألحان:طلال، توزيع:يحيى الموجي.

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