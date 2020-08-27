فيديو .. أمل العوضي تهاجم المتنمرين

هاجمت الفنانة أمل العوضي المتنمرين، وذلك بعد تغيّر ملامحها وإنتفاخ وجهها، الذي جعلها تصبح حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت أمل عبر صفحتها الرسمية
وكانت الفنانة أمل العوضي قد أثارت جدلًا كبيرًا، بعد إنتشار مقطع فيديو لها يظهر خضوعها لعملية تجميل، غيّرت من ملامح وجهها بالكامل، خصوصًا أنه أصبح منتفخًا بشكل ملحوظ.
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